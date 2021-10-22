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    Antalya'da 2 kardeş, bıçaklı saldırıda yaralandı

    Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 41 ve 19 yaşındaki iki kardeş bıçaklandı. Kavga anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.10.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 14:33
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    Antalya'da 2 kardeş, bıçaklı saldırıda yaralandı

    19 Ekim günü saat 23.30 sıralarında, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Mahmutlar Mahallesi'nde husumetli oldukları iddia edilen 2 grup sokakta tartıştı.

    Burada başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.G. (18), U.S. (19) ve K.B. (36), yanlarındaki bıçakla M.Ç. ve H.Ç. adlı kardeşleri bacağından bıçakladı.

    Şüpheliler, olay yerinden kaçarken kavgayı görenler de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Sağlık görevlileri, yaralı 2 kardeşi ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Jandarmanın yaptığı inceleme ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli, evlerinde yakalanıp, gözaltına aldı.

    Antalya'da 2 kardeş, bıçaklı saldırıda yaralandı VİDEO

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    YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. ve K.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, U.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    "ÖLÜYORUM, YARDIM EDİN"

    Öte yandan kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavgada yaralanan kişilerden birinin "Ölüyorum, yardım edin" dediği duyuldu.

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