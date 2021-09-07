Antalya'da 2 kişi defineci uçurumda mahsur kaldı

Yanlarında götürdükleri küçük çocukları arabaya bırakan ikili, define aramak için gittikleri uçurumda kayboldu.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Güver uçurumuna giden iki şahıs, yanlarında götürdüğü 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğu, 'yürüyüşe gidiyoruz' diyerek yalnız bıraktı.

Otomobilin içindeki çocuklara kek ve meyve suyu bırakan ikili, uçurumun dibine define aramak için iniş yaptı. Aramalarından bir sonuç alamayan iki kişi dönüşe geçti.

Bir türlü uçuruma indikleri yolu bulamayan iki kişi, yaklaşık 9 saat sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kaybolduklarını bildirdi.

ÇOCUKLAR GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

İhbarla bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri hareket etti. Ekipler, ilk olarak otomobil içinde çocuklara ulaşarak güvenli bölgeye aldı.

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ERTESİ SABAH YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan aramalarda, kaybolan iki kişinin yeri tespit edilemedi. Ertesi günün sabah saatlerinde daha kapsamlı arama çalışmasında UMKE'ye ait termal kameralı arama kurtarma drone ile iki kişinin yeri tespit edildi.





MAHSUR KALDIKLARI YERDEN KURTARILDI

Görüntülendiklerini anlayan ikilinin yüzlerini kapatmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Bölgeye kurulan ipli sistemlerle 2 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.





POLİS EKİPLERİNE SEVK EDİLDİ

F.İ. ve A.D. daha sonra sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi.



