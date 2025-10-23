Antalya'da 2 mühendis, inceleme için çıktıkları dağda kayboldu Akseki ilçesinde dün inceleme yapmak amacıyla çıktıkları 2 bin 200 rakımlı dağda kaybolan 2 mühendis, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu bulunarak, askeri helikopterle kurtarıldı. Mühendislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Göster Hızlı Özet Antalya'nın Akseki ilçesinde, 2 mühendis jeolojik inceleme için çıktıkları dağda kayboldu.

5 saat süren arama çalışmaları sonucu mühendisler askeri helikopterle kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi olan mühendisler hastaneye kaldırıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Jeoloji mühendisleri Cihan Yalçın ve Murat Cömert, Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi sınırlarındaki 2 bin 200 rakımlı Saksağan Dağı'nda dün jeolojik bir yapıyı incelemeye çıktılar. 2 mühendis, bir süre sonra kayboldu. HAVANIN KARARMASIYLA BİRLİKTE YÖNLERİNİ KAYBETTİLER Havanın kararmasıyla birlikte yönlerini kaybeden Yalçın ve Cömert, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi'ne bağlı ekipler yönlendirildi. HAVA DESTEĞİ İSTENDİ Zorlu arazi koşullarında yürüyerek arama çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 5 saat sonunda mühendislerin bulunduğu noktaya ulaşabildi. Mühendislerin bulundukları yerden alınabilmesi için hava desteği istendi. SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BELİRLENDİ Bu sabah, Konya 3’üncü Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterle alınan Cihan Yalçın ve Murat Cömert, Akseki'deki Komando Jandarma Tabur Komutanlığı'na getirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 2 mühendis Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 3. Sayfa Haberleri Mersin'de 16 yaşındaki çocuğu ezen tır sürücüsü hakkında karar

Manisa'da toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletli hayatını kaybetti

Kayseri'de üniversite kampüsünde cinayet: Eski eşi tarafında öldürüldü