Antalya'da 22 ton 200 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki operasyonda, 5 yıldızlı otellere ve turizm tesislerine satılmak üzere kaçak üretilen 22 ton 200 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Yılbaşına az bir zaman kala kaçak içki üreticileri yine ortaya çıktı.

Son dönemde piyasaya sürülen kaçak içkiler nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlar oldu.

Ekipler de can kayıplarının önüne geçmek için kaçak içki üretimi ve depolaması yapılan noktalara baskınlar yapıyor.

5 yıldızlı otellere ve turizm tesislerine satmaya çalıştılar

Son olarak Antalya'da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Taşağıl Mahallesi'ndeki alkollü içecek üretim tesisinde, kaçak olarak üretilen içkilerin sahte bandrol yapıştırılıp, yılbaşı öncesinde ilçedeki 5 yıldızlı otellere ve turizm tesislerine satılmaya çalışıldığı belirlendi.

22 ton 200 litre fıçı bira ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından pazartesi günü sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda, tesisteki aramada, kaçak olarak üretilen ve tanınmış bir bira markasına ait sahte bandrollerin yapıştırıldığı 22 ton 200 litre fıçı bira ele geçirildi. Olayla ilgili S.K., Y.Z.O., M.P. ve H.G. gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

Polis merkezinde işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.K., Y.Z.O. ve M.P. tutuklandı, H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın aktardığına göre olayla ilgili 1 şüphelinin arandığı belirtildi.