Antalya'da 2,5 milyon lira çalan Kolombiyalı hırsızlar yakalandı

Antalya polisi, tapu müdürlüklerinden çıkan kişileri takip edip yaklaşık 2,5 milyon lira çaldıkları tespit edilen Kolombiyalı J.Z.M. ve L.G.O çifti ile A.G.O.'yu, İstanbul'da yakaladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde A.D.'nin ev satışı sonrasında aldığı 315 bin liranın otomobilinin camı kırılarak çalınması üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, özel ekipler kurup soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin A.D.'yi tapu müdürlüğünden çıkışından itibaren takip ettikleri ve yabancı uyruklu oldukları belirlendi.

800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını 20 gün boyunca inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul'da olduğunu belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Üsküdar ve Fatih ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla Kolombiyalı J.Z.M. ve L.G.O. çifti ile L.G.O.'nun kardeşi A.G.O. gözaltına alındı.

KILIK DEĞİŞTİRDİLER

İstanbul'dan Antalya'ya getirilen 3 şüphelinin, yakalanmamak için sürekli kıyafet değiştirdiği, peruk taktıkları, sahte pasaport ile araç ve ev kiraladığı, olay sonrası çok sayıda taksi değiştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 100 euro, 3 bin 400 dolar, 8 Kolombiya Pezosu, 5 pound, 9 bin 75 lira, 9 telefon, 2 araç lastik patlatma aparatı, 26 ankesörlü telefon kartı, çeşitli ziynet eşyası, el telsizi ve sahte pasaportlar ele geçirildi.

Şüphelilerin Bursa, Adana, Samsun, Gaziantep ve İzmir'deki tapu müdürlüklerinde de aynı yöntemle 2 milyon 500 bin lira çaldıkları, paraları ise yurt dışına aktardıkları ortaya çıktı.













