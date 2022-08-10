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    Antalya'da 283 promil alkollü sürücü, genç kıza çarptı

    Aday sürücü olduğu dönemde alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyeti iptal edilen şahıs, 283 promil alkolle trafiğe çıktı. Seyir halinde ilerlediği sırada refüje çıkarak genç kıza çarptı.
    • 10.08.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 13:54
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    Antalya'da 283 promil alkollü sürücü, genç kıza çarptı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan Yaşar D., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Refüjdeki yaya kaldırımına çıkan araç, genç bir kıza çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    283 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

    Yapılan müdahalelerde hafif yaralı olduğu belirlenen genç kız, hastaneye gitmek istemedi.

    Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün 283 promil alkollü olduğunu belirledi.

    Antalya'da 283 promil alkollü sürücü genç kıza çarptı VİDEO

    Antalya da 283 promil alkollü sürücü, genç kıza çarptı #1

    Hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu belirlendi

    Yaşar D.'nin, daha önce aday sürücü iken alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetinin iptal edildiği, ayrıca hırsızlık suçundan yakalamasının olduğu bildirildi.

    Ehliyetsiz sürücü, hakkında işlem yapılmak üzere Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezine götürüldü.

    Antalya da 283 promil alkollü sürücü, genç kıza çarptı #2

    5 bin 902 TL ceza kesildi

    Şahsa, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 5 bin 902 TL, araç sahibine de ehliyetsiz bir kişiye vasıta kullandırmaktan 3 bin 674 TL para cezası yazıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; otomobilin ön ve arka koltuğunda çok sayıda alkol kutusunun olduğu görüldü.

    Antalya da 283 promil alkollü sürücü, genç kıza çarptı #3

    Antalya da 283 promil alkollü sürücü, genç kıza çarptı #4


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