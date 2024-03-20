Antalya'da 3 ay sonra askere gidecekti: Motosiklet kazasında yaşamını yitirdi Kepez ilçesinde haziran ayında askere gidecek olan Mustafa Yaldız motosikletiyle park halindeki servis aracına çarptığı kazada, hayatını kaybetti. Kazayı haber alıp gelen Yaldız’ın babası Yasin Yaldız üzüntüden yere çöktü.

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Hurdacılar Caddesi'nde 75'inci Yıl Caddesi yönüne giden Mustafa Yaldız yönetimindeki motosiklet, park halindeki servis aracına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Gelen ekipler, haziran ayında askere gideceği öğrenilen Mustafa Yaldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba ayakta duramadı

Kazayı haber alıp gelen Yaldız’ın tekstil işiyle uğraşan babası Yasin Yaldız, ayakta durmakta güçlük çekti.

Bir bacağı kırık koltuk değnekli bir yakını ise gözyaşlarını tutamadı. Polisin sarılarak sakinleştirdiği kişi, diğer yakınlarının yanına götürüldü.

Yapılan incelemenin ardından Mustafa Yaldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Servisin arka kısmı göçtü

Bu arada, servis aracının arka kısmının çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1 metre göçtüğü görüldü.

Kazaya ilişkin polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)