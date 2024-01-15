Antalya'da 3 çocuk annesi kadın, eşi tarafından öldürüldü Antalya’nın Kepez ilçesinde bir kişi, dini nikahlı 3 çocuk annesi eşini 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kendisine de zarar veren şüpheli, kaçmaya çalışırken yaralı halde polis ekipleri tarafından yakalandı.

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İHA

Antalya'da gece saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz G. (37), dini nikahlı eşi, 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy (26) ile gece tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz G., Gezersoy’u ekmek bıçağıyla 17 yerinden bıçakladı.

Kavga sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yerde kanlar içerisinde Burcu Gezersoy ile karşılaştı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 çocuk annesi kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kendisine de zarar veren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Giderken kızıma da yanımda gelmesini teklif ettim, kabul etmedi"

Cenazenin, otopsi işlemlerinin ardından Uşak’ta toprağa verilmek üzere aile tarafından teslim alınacağı öğrenildi.

Kızının öldürüldüğünü öğrenen ve Uşak’tan Antalya’ya gelen anne Zale Gezersoy ile diğer iki kızı, gözyaşlarına boğuldu.

Acı haberi almasının ardından Uşak’tan Antalya’ya geldiğini belirten Zale Gezersoy, “Giderken kızıma da yanımda gelmesini teklif ettim, kabul etmedi. Çocukları olduğu için kabul etmedi, gece saatlerinde öldürüyor. Bize haberi sonradan geldi, komşularım arayarak kızımın öldürüldüğünü söyledi.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)