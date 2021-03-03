Euro
8.9288
0.29%
Dolar
7.4069
0.64%
Altın
407.38
-0.68%
Borsa
1.537
0.5%
Bitcoin
378.000
6.12%
EXEN Coin
16.57
0.24%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Antalya’da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

    Üç gün boyunca haber alınamayan kişi, yatağında cansız halde bulundu. Şahsın evinde uyuşturucu madde sarılmış kağıt ve enjektöre rastlandı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 16:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

    Antalya’da Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak üzerindeki bir apartmanda yalnız yaşayan 51 yaşındaki Murat Özden’e arkadaşı üç boyunca telefonla ulaşamadı.

    Durumu polise bildirmesi üzerine, polis ekipleri şahsın evine geldi.

    ÇİLNGİR ÇAĞRILDI

    Defalarca kapının çalınmasına rağmen yanıt alınamadı. Polis, eve çilingir yardımı ile girdi.

    YATAĞINDA BULUNDU

    Eve giren ekipler Özden’i yatağında hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri yapılan kontrollerin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Antalya’da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu #1

    UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

    Yapılan incelemelere oda içerisinde uyuşturucu madde sarılmış kağıt ve enjektör bulundu.

    Antalya'daki evinde ölü bulundu VİDEO

    MORGA KALDIRILDI

    Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Özden’in canız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya’da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu #2

    Antalya’da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu #3

    Antalya’da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir