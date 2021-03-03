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- Antalya’da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Antalya’da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Üç gün boyunca haber alınamayan kişi, yatağında cansız halde bulundu. Şahsın evinde uyuşturucu madde sarılmış kağıt ve enjektöre rastlandı.
- İHA
- 03.03.2021 - 16:35
Antalya’da Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak üzerindeki bir apartmanda yalnız yaşayan 51 yaşındaki Murat Özden’e arkadaşı üç boyunca telefonla ulaşamadı.
Durumu polise bildirmesi üzerine, polis ekipleri şahsın evine geldi.
ÇİLNGİR ÇAĞRILDI
Defalarca kapının çalınmasına rağmen yanıt alınamadı. Polis, eve çilingir yardımı ile girdi.
YATAĞINDA BULUNDU
Eve giren ekipler Özden’i yatağında hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri yapılan kontrollerin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Yapılan incelemelere oda içerisinde uyuşturucu madde sarılmış kağıt ve enjektör bulundu.
Antalya'daki evinde ölü bulundu VİDEO
MORGA KALDIRILDI
Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Özden’in canız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.