Antalya'da 3 katlı apartmanda yangın çıktı

3 katlı bir apartmanın giriş katında çamaşır makinesinden çıkan yangın, apart daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında, öğle saatlerinde çamaşır makinesinden yangın çıktı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Giriş katın pencerelerinden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 110 ve 155 polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen 110 ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrasında yapılan incelemede, evde bulunan birçok malzemenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Panik yaşayan üst komşuları ise yakınları teselli etti.





"İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ"

Yapılan ön incelemede çamaşır makinesinden çıktığı öğrenilen yangın ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen ev sahibi adam, “Çamaşır makinesinden çıktığını tahmin ediyoruz.

İtfaiye hemen gelerek müdahale etti. Evde hemen hemen birçok şey yanmış. Buna da şükür.” dedi.



