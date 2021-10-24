Antalya'da 3 kişinin bindiği motosiklet kaza geçirdi

Karşı yoldan gelen otomobil ile çarpışan motosiklet yol kenarına savruldu. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, kazanın motosiklet lambasının yanmamasından kaynaklandığı belirlendi.

Kural ihlali yapan motosiklet sürücülerinden kaza haberleri gelmeye devam ediyor.

Antalya Manavgat'tan Alanya istikametine doğru seyir halinde olan 07 GM 714 plakalı motosiklet, karşı yoldan gelen ve kontrolsüz kavşakta U dönüşü yapan Osman K.'ya ait otomobile çarptı.

MOTOSİKLETTEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Ahmet Özdemir ile birlikte yolculuk yaptığı Yusuf Kılıç ve Bayram Özdemir araçtan savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 3 yaralıya müdahalede bulunmasının ardından hastaneye kaldırdı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Kaza anı bölgede bulunan iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

MOTOSİKLET LAMBASININ YANMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Görüntülerde motosikletin lambasının yanmadığı, otomobil sürücüsünün de bundan dolayı motosikleti fark etmediği görüldü.

Otomobil sürücüsü Osman K., kavşakta dönmek için araçların geçmesini beklediğini belirterek, “Ne yazık ki motosiklette hiçbir ışık yanmadığı için motosikleti görmedim. Motosikleti çarptıktan sonra fark ettim” dedi.

"YOLDA AYDINLATMA YOK"

Kazanın yaşandığı bölgedeki esnaflar ise aynı yerde günde en az bir kaza yaşandığını, bunların çoğunluğunun da ölümlü olduğunu belirterek, “Manavgat’a 5-6 kilometre mesafede, Manavgat’ın çıkışı sayılabilecek bir yerde ne yazık ki yol tamamen karanlık. Yolda aydınlatma olmadığı için de araç sürücüleri yolu göremiyor. Acilen buranın aydınlatılması gerekmektedir” dediler.



