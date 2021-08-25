Euro
9.8548
-0.39%
Dolar
8.3829
-0.17%
Altın
481.66
-1.05%
Borsa
1.453
-0.86%
Bitcoin
410.750
-0.05%
EXEN Coin
26.16
-5.72%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Antalya’da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Kontrolden çıkan yabancı plakalı bir araç, 2 otomobile çarptı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 18:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında seyir halinde olan Hasan Uğuz yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkisinde, önce Mustafa Danabaş idaresindeki otomobil ile ardından da Polat Akkan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

    Çarpmanın şiddeti ile araçlar, kullanılamaz hale geldi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hasan Uğuz ve yanındaki Mustafa Ciğer ile başka araçtaki Gülçin Akkan ile Beren Zişan Akkan, kazayı yaralı olarak atlattı.

    Antalya’da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı VİDEO

    Antalya’da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı #1

    HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

    Yarılılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

    Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uğuz ile Ciğer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Antalya’da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı #2

    Antalya’da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı #3

    Antalya’da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir