Kontrolden çıkan yabancı plakalı bir araç, 2 otomobile çarptı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında seyir halinde olan Hasan Uğuz yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkisinde, önce Mustafa Danabaş idaresindeki otomobil ile ardından da Polat Akkan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile araçlar, kullanılamaz hale geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasan Uğuz ve yanındaki Mustafa Ciğer ile başka araçtaki Gülçin Akkan ile Beren Zişan Akkan, kazayı yaralı olarak atlattı.

Antalya’da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı VİDEO

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HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Yarılılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uğuz ile Ciğer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.