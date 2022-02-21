Antalya'da 3 yaşındaki oğlunu kazada kaybeden annenin feryadı

3 yaşındaki çocuğunu trafik kazasında kaybeden annenin oğlunu son kez görmek için morga giderken attığı "Ali'm" feryadı, yürekleri dağladı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Kirişçiler yolu üzerinde dün akşam saatlerinde yol kenarında ailesiyle piknik yapan 3 yaşındaki Ali Kayatepe'ye H.Y. yönetimindeki otomobil çarptı.

Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. Küçük Ali, babası ve diğer vatandaşların yardımı ile araç altında sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR

Çarpan aracın sürücüsü olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için morg önüne gelen anne Fatoş Kayatepe ve baba güçlükle ayakta durdu.

FERYADI YÜREK BURKTU

Oğlunu görmek için morga doğru koşan anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi. Annenin, "Ali’m. İçim yanıyor kuzum" demesi yürekleri dağladı.

Cenaze aile üyelerinin gözyaşları arasında alınarak toprağa verilmek üzere Serik Gebiz Mahallesi'ne götürüldü.