Antalya'da, 36 kaçak göçmeni kaçırmaya çalışanlara operasyon: 3 gözaltı

36 kaçak göçmeni deniz açıklarında bekleyen sürat tekneleri kayıplara karışırken, kiralık araçlarla göçmen taşıdıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında, deniz kıyısında Suriye uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.

İHA’nın haberine göre; deniz açıklarındaki 2 adet sürat teknesi, Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilerek takibe alınsa da yakalanamadı.

Kaçak göçmenleri taşıyan araçlar, Manavgat’ta yakalandı

Suriye uyruklu kaçak göçmenlerin, Fawaz A. (33) ve Muhammed A. (20) isimli şahıslar tarafından kiralanan 33 AKH 517 ve 33 AJS 320 plakalı araçlarla bırakıldığı tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Takip Timinin takibi sonucu Muhammed A. (20) isimli şahıs, 33 AKH 517 plakalı araç ile Manavgat’ta yakalandı.

Araçlar terk edilmiş olarak bulundu

33 AJS 320 plakalı araç, Manavgat’ta terk edilmiş halde ele geçirildi. İki araç da yediemin otoparkına çekildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Türk vatandaşı S.K. ile Suriye vatandaşı H.E.A. ve M.A.K.’yı Manavgat’ta yakalanarak gözaltına alındı.

3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.