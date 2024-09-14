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Antalya'da 4 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

Antalya'da 4 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi Antalya'da, piyasaya sürülmek üzere il dışından getirilen 4 bin litre kaçak ve sahte alkol, jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 şahsa adli işlem gerçekleştirildi.