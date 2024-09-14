Antalya'da 4 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
İHA

İl Jandarma Komutanlığı Döşemealtı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Döşemealtı ilçesinde T.Y'nin şahsın il dışından getireceği sahte alkolü piyasaya süreceği tespit edildi.

KAÇAK ALKOL OPERASYONU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleşen operasyonda şüpheli şahsın bulunduğu araç ekiplerce duruldu.

4 BİN LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada 4 bin litre kaçak ve sahte şarap ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör