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    Antalya'da 4 gündür haber alınmayan Sedanur için dalgıçlar arama yaptı

    Günlerdir kayıp olan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ’ı bulmak için dalgıçlar sahil bölgesinde çalışma başlattı.
    • 27.11.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 17:26
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    Antalya'da 4 gündür haber alınmayan Sedanur için dalgıçlar arama yaptı

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 24 Kasım tarihinden bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

    4 gündür haber alınamayan Uludağ’ı bulmak için başlatılan aramalarda genç kıza ait olduğu düşünülen şemsiye bulunmuştu.

    Ekipler seferber oldu

    Arama çalışmalarına bugün de aynı noktada devam eden polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Bölgede bulunan ekipler, her türlü ihtimali düşünerek falez ve kayalıkların bulunduğu alanda Sedanur’u aramaya devam etti.

    Antalya'da 4 gündür kayıp olan Sedanur için dalgıçlar arama yaptı VİDEO

    Dalgıçlar arama çalışmalarına destek verdi

    Dalgıçlar ve botlarlara binen ekipler ve sahile inerek arama başlattı.

    Botlarla arama yapılmasının yanı sıra polis, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar da kayıp genç kızı bulabilmek için denizde arama yaptı.

    İHA'nın haberine göre, şu ana kadar yapılan aramalarda 21 yaşındaki genç kıza ulaşılamazken, ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.

    Antalya da 4 gündür haber alınmayan Sedanur için dalgıçlar arama yaptı #1

    Antalya da 4 gündür haber alınmayan Sedanur için dalgıçlar arama yaptı #2

    Antalya da 4 gündür haber alınmayan Sedanur için dalgıçlar arama yaptı #3

    Antalya da 4 gündür haber alınmayan Sedanur için dalgıçlar arama yaptı #4


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