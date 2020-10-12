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    Antalya'da 4 kadın toplanıp, 1 kadını tekme tokat dövdü

    4 kadın, aralarına aldıkları 1 kadını tekme ve tokatlarla dövdü. Annesi olduğu tahmin edilen kadın, kızı tarafından tutulmaya çalışılsa da başarılı olmadı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 13:10
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    Antalya'da 4 kadın toplanıp, 1 kadını tekme tokat dövdü

     

    Antalya Muratpaşa ilçesi, Şarampol Mahallesi'nde sabah saatlerinde 3 kadın, aralarına aldıkları bir kadını tekme tokat dövmeye başladı.

    O sırada kavgaya katılmak için hamle yapan bir başka kadını ise kızı olduğu değerlendirilen genç, kolundan tutarak durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    TEKME TOKAT DARBETTİLER

    4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat darbetti.

    Antalya'da 4 kadın toplanıp, 1 kadını tekme tokat dövdü VİDEO

    "AYIRSANIZA ARKADAŞ"

    Bu sırada kadınların kavgasını cep telefonuyla görüntüleyen kişi, "Ayırsanıza arkadaş, hayır adamlar neden ayırmıyor" diyerek tepki gösterdi.

    Antalya da 4 kadın toplanıp, 1 kadını tekme tokat dövdü #1

    Antalya da 4 kadın toplanıp, 1 kadını tekme tokat dövdü #2

    Antalya da 4 kadın toplanıp, 1 kadını tekme tokat dövdü #3

    Antalya da 4 kadın toplanıp, 1 kadını tekme tokat dövdü #4

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