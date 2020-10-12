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- Antalya'da 4 kadın toplanıp, 1 kadını tekme tokat dövdü
Antalya'da 4 kadın toplanıp, 1 kadını tekme tokat dövdü
4 kadın, aralarına aldıkları 1 kadını tekme ve tokatlarla dövdü. Annesi olduğu tahmin edilen kadın, kızı tarafından tutulmaya çalışılsa da başarılı olmadı. O anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 12.10.2020 - 13:10
Antalya Muratpaşa ilçesi, Şarampol Mahallesi'nde sabah saatlerinde 3 kadın, aralarına aldıkları bir kadını tekme tokat dövmeye başladı.
O sırada kavgaya katılmak için hamle yapan bir başka kadını ise kızı olduğu değerlendirilen genç, kolundan tutarak durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.
TEKME TOKAT DARBETTİLER
4 kadın, aralarına aldıkları kadını tekme tokat darbetti.
Antalya'da 4 kadın toplanıp, 1 kadını tekme tokat dövdü VİDEO
"AYIRSANIZA ARKADAŞ"
Bu sırada kadınların kavgasını cep telefonuyla görüntüleyen kişi, "Ayırsanıza arkadaş, hayır adamlar neden ayırmıyor" diyerek tepki gösterdi.