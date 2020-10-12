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Antalya'da 4 kadın toplanıp, 1 kadını tekme tokat dövdü

Antalya'da 4 kadın toplanıp, 1 kadını tekme tokat dövdü

4 kadın, aralarına aldıkları 1 kadını tekme ve tokatlarla dövdü. Annesi olduğu tahmin edilen kadın, kızı tarafından tutulmaya çalışılsa da başarılı olmadı. O anlar kameraya yansıdı.