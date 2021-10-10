Arkadaşlarıyla balık avına çıkan gencin oltasına kuzu balığının büyüğü akya cinsi balık takıldı. Büyük sevinç yaşayan genç çocuk, balığı halterciler gibi omuzlarına çıkardı.

Antalya'da kendi rekorunu kırmak için tekneyle balık avlamaya çıkan gencin oltasına akya balığı takıldı.

25 yaşındaki Semih Silahcılar, 6 arkadaşı ile birlikte Kumluca sahilindenden balık avına çıktı.

ÖPÜCÜK YAĞMURUNA TUTTU

Silahcılar, oltasında ağırlık hissedince heyecanlanmaya başladı. Balığın su yüzeyine yaklaşmasıyla birlikte ‘Oha, rekor’ diyerek büyük heyecan yaşadı.

42 kiloluk balığı tekneye çıkardıktan sonra omuzlarına kaldırarak öpücük yağmuruna tuttu.

Antalya'da 42 kilo balık tutan genç kendi rekorunu kırdı ViDEO

"REKOR BALIĞIM OLDU"

O anları anlatan Semih Silacılar, “7 kişi ayrı ayrı yorularak 1 saatte balığı yakalayabildik. 42 kilo geldi. Benim rekor balığım oldu. 2 yıldır peşindeydim. Daha küçükleri nasip oldu ama rekor kırmaya devam edeceğim” dedi.



