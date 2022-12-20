Doğu illerinden temin edilen uyuşturucuyu Antalya’ya getirdiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 48 kilo 500 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

A.E. ve M.T. isimli şahısların doğu illerinden temin etmiş oldukları yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi kente getirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonun düğmesine bastı.

İHA’nın haberine göre; uyuşturucuyu şüphelilerin birlikte hareket ettikleri M.S.K ve M.K. isimli şahısların Muratpaşa ilçesinde ikametlerinde depoladıkları, uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekleri bilgisi alındı.

Ele geçirilenler

Operasyonda, ikamette ve araçlarında yapılan aramada, daralı 48 kilo 500 gram skunk esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 50 bin TL ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı

A.E., M.T., M.S.K. ve M.K. isimli şüpheliler, haklarında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. A.E., M.T., ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da, 48 kilo 500 gram skunk esrar ele geçirildi ViDEO