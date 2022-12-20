Petrol
79.97
0.21%
Euro
19.8061
0.12%
Dolar
18.6553
0.03%
Altın
1.082
1.06%
Borsa
5401
0.00%
Bitcoin
319.549
0.46%
BTXN Coin
8.03
14.71%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Antalya'da, 48 kilo 500 gram skunk esrar ele geçirildi

    Doğu illerinden temin edilen uyuşturucuyu Antalya’ya getirdiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 48 kilo 500 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.
    • 20.12.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 15:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da, 48 kilo 500 gram skunk esrar ele geçirildi

    Antalya’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    A.E. ve M.T. isimli şahısların doğu illerinden temin etmiş oldukları yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi kente getirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonun düğmesine bastı.

    İHA’nın haberine göre; uyuşturucuyu şüphelilerin birlikte hareket ettikleri M.S.K ve M.K. isimli şahısların Muratpaşa ilçesinde ikametlerinde depoladıkları, uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekleri bilgisi alındı.

    Ele geçirilenler

    Operasyonda, ikamette ve araçlarında yapılan aramada, daralı 48 kilo 500 gram skunk esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 50 bin TL ele geçirildi.

    3 şüpheli tutuklandı

    A.E., M.T., M.S.K. ve M.K. isimli şüpheliler, haklarında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. A.E., M.T., ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya'da, 48 kilo 500 gram skunk esrar ele geçirildi ViDEO

    Antalya da, 48 kilo 500 gram skunk esrar ele geçirildi #1


    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Evde alyans bakımı | Alyans çizikleri nasıl geçer? Alyans parlatıcı yöntem!
    Yaşam

    Evde alyans bakımı | Alyans çizikleri nasıl geçer? Alyans parlatıcı yöntem!

    Messi'nin golündeki ofsayt tartışması
    Dünya Kupası

    Messi'nin golündeki ofsayt tartışması

    Görüş Bildir