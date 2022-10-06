Antalya'da 5 bin 700 adet uyuşturucu ele geçirildi

Konyaltı ve Kepez'de düzenlenen operasyonda 5 bin 700 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli A.E.A. gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaltı ve Kepez ilçelerinde zehirli madde tacirlerinin bulunduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.E.A. isimli şahsın elindeki yüklü miktarda uyuşturucuyu önleme çalışmaları başlattı.

Şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Konyaaltı Merkez Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından takibe alınan şüpheli, elinde çanta ile birlikte Kepez'in Erenköy Mahallesi'nde durdurularak yakalandı.

5 bin 700 adet captagon uyuşturucu bulundu

İHA'nın haberine göre, şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 5 bin 700 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.