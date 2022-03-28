Antalya’da, 5 bin TL’lik su vanası çalan şüpheliler yakalandı

Antalya’da, 5 bin TL’lik su vanası çalan şüpheliler yakalandı

Cezaevi inşaatından 100 su vanası çalan E.S., S.S. ve S.S yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki S Tipi Kapalı Cezaevi inşaatından, toplamda 50 bin lira değerinde 100 su vanası çalındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından çalışmalar başlattı.

ÇALINTI SU VANALARI BULUNDU

Şüphelileri belirlenmesi ile düzenlenen baskında, E.S., S.S. ve S.S. isimli 3 şahıs yakalandı. Çalınan su vanaları da ele geçirildi.

Antalya’da, 5 bin TL’lik su vanası çalan şüpheliler yakalandı ViDEO

OTELDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞAHIS DA YAKALANDI

Kentteki hırsızlık olaylarını araştıran ekipler, 5 yıldızlı bir otelden bileklik çaldığı tespit edilen F.A.'yı da yakaladı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.