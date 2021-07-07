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- Antalya'da 5 yıldızlı otelin bacası yandı
Antalya'da 5 yıldızlı otelin bacası yandı
5 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Otelde, maddi hasar meydana geldi.
- DHA
- 07.07.2021 - 14:58
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çolaklı turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak bacasında dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürüldü.
TURİSTLER DIŞARI ÇIKARILDI
Yangın sırasında otelde bulunan yerli ve yabancı turistler tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı.
BACADAKİ KURUM ALEV ALDI
Baca içerisindeki kurumun alev almasıyla çıktığı tespit edilen yangın nedeniyle otelde maddi hasar meydana geldi.