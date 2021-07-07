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    Antalya'da 5 yıldızlı otelin bacası yandı

    5 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Otelde, maddi hasar meydana geldi.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 14:58
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    Antalya'da 5 yıldızlı otelin bacası yandı

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çolaklı turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak bacasında dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın kısa sürede söndürüldü.

    TURİSTLER DIŞARI ÇIKARILDI

    Yangın sırasında otelde bulunan yerli ve yabancı turistler tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı.

    BACADAKİ KURUM ALEV ALDI

    Baca içerisindeki kurumun alev almasıyla çıktığı tespit edilen yangın nedeniyle otelde maddi hasar meydana geldi.

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