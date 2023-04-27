Antalya'da 51 gün önce yaşanan kazada kardeşi vefat eden ağabey, hayata tutunamadı 7 mart akşamı seyir halinde olduğu sırada otomobil ise çarpışan motosiklet sürücüsü, kazayı yara alarak atlatırken kardeşi hayatını kaybetti. 1,5 ay yaşam savaşı veren ağabey de vefat etti.

DHA Kural ihlalleri, aşırı hız can almaya devam ediyor. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 7 Mart'ta yaşanan trafik kazasından acı haber geldi. Anamur'dan Gazipaşa yönüne giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil ile Fahri Oğuz yönetimindeki motosiklet çarpıştı. İki kardeş 51 gün arayla öldü Devrilip, yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Fahri Oğuz yaralanırken, arkasında oturan kardeşi 25 yaşındaki Tevfik Oğuz ise yaşamını yitirdi. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fahri Oğuz, buradaki müdahalesinin ardından da Alanya'ya sevk edildi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 51 gündür tedavisi süren Fahri Oğuz, bugün hayatını kaybetti.