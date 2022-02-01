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    Antalya'da 6 aracın lastikleri patlatıldı

    Altı otomobile ait 12 lastiği bıçakla patlatan ve kaportalarını çizen şüpheli gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest kaldı.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 09:14
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    Antalya'da 6 aracın lastikleri patlatıldı

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hükümet Caddesi ve Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında park halinde bulunan 6 araç, 24 Ocak günü akşam saatlerinde zarar gördü.

    Araçların toplam 12 lastiği bıçakla patlatılırken, bazılarının kaportası çizildi.

    Olay anı ise evinin balkonunda olan bir vatandaş tarafından görüntüledi.

    POLİS 2 GÜN SONRA YAKALADI

    Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat polisi, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheliyi belirledi. G.P. isimli şüpheli 2 gün sonra yakalandı.

    SERBEST KALDI

    Şelale Polis Karakolu'na getirilen şüpheli suçlamaları kabul etmezken, adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

    Antalya da 6 aracın lastikleri patlatıldı #1

    Antalya da 6 aracın lastikleri patlatıldı #2

    Antalya da 6 aracın lastikleri patlatıldı #3

    Antalya da 6 aracın lastikleri patlatıldı #4


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