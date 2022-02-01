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- Antalya'da 6 aracın lastikleri patlatıldı
Antalya'da 6 aracın lastikleri patlatıldı
Altı otomobile ait 12 lastiği bıçakla patlatan ve kaportalarını çizen şüpheli gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest kaldı.
- İHA
- 01.02.2022 - 09:14
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hükümet Caddesi ve Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında park halinde bulunan 6 araç, 24 Ocak günü akşam saatlerinde zarar gördü.
Araçların toplam 12 lastiği bıçakla patlatılırken, bazılarının kaportası çizildi.
Olay anı ise evinin balkonunda olan bir vatandaş tarafından görüntüledi.
POLİS 2 GÜN SONRA YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat polisi, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheliyi belirledi. G.P. isimli şüpheli 2 gün sonra yakalandı.
SERBEST KALDI
Şelale Polis Karakolu'na getirilen şüpheli suçlamaları kabul etmezken, adli işlemin ardından serbest bırakıldı.