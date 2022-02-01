Antalya'da 6 aracın lastikleri patlatıldı

Altı otomobile ait 12 lastiği bıçakla patlatan ve kaportalarını çizen şüpheli gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hükümet Caddesi ve Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında park halinde bulunan 6 araç, 24 Ocak günü akşam saatlerinde zarar gördü.

Araçların toplam 12 lastiği bıçakla patlatılırken, bazılarının kaportası çizildi.

Olay anı ise evinin balkonunda olan bir vatandaş tarafından görüntüledi.

POLİS 2 GÜN SONRA YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat polisi, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheliyi belirledi. G.P. isimli şüpheli 2 gün sonra yakalandı.

SERBEST KALDI

Şelale Polis Karakolu'na getirilen şüpheli suçlamaları kabul etmezken, adli işlemin ardından serbest bırakıldı.