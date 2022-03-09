Antalya’da, 6 kişilik aile heyelan korkusuyla yaşıyor

Toprak kayması sonucunda, 2 ev ile 2 ahırın duvarlarının ardında toprak yığınları oluştu. Zeminde çatlak bile olmadığını söyleyen Canıtez ailesi, yetkililerden toprağın temizlenmesini istedi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, yağışların ardından yumuşayan toprakta kayma meydana geldi.

15 Şubat'tan itibaren yaşanan heyelanda Çayiçi Mahallesi'nde 2 ev ile 2 ahırın arka duvarında yarıya kadar toprak yığını oluştu.

Hüsnü Canıtez (49), eşi Gülay (44), oğlu Durmuş ve kızı Fatma ile oturduğu evin yanı sıra, annesi Nuriye Canıtez'in (75) oturduğu ev ve 2 ahırın da toprak kaymasından etkilendiğini söyledi.

Hayvancılıkla uğraşan Hüsnü Canıtez, heyelan keçilerinin bulunduğu alanı tehdit edince ağılı başka yere taşıdığını söyledi.

Evinin bulunduğu zeminin sağlam olduğunu belirten Hüsnü Canıtez, binanın üzerine gelen toprak yığınlarının temizlenmesini istedi.

“BENİM EVİMİ KURTARSINLAR”

Evinin arka duvarında biriken toprağın her gün arttığını belirten Hüsnü Canıtez, "Toprak evimizin üzerine göçüp geldi. Biz gece uyurken evimizin üzerine toprak gelecek. Evimin kurtarılması için büyük kepçe istiyorum. Benim evimi kurtarsınlar.





“EVİMİN ZEMİNİNDE ÇATLAK BİLE YOK”

Yetkililerden yardım istiyorum. Evimin zemininde çatlak bile yok. Sadece yukarıdan toprak geliyor. Her gün az az toprak geliyor. Taşınacak durumum yok. Çocuklarımla, ailemle, hayvanlarımla burada yaşıyorum." diye konuştu.

“KIŞ GÜNÜNDE ÇOCUKLARIMIZLA NEREYE GİDECEĞİZ?”

Gülay Canıtez ise, "Kış gününde çocuklarımızla nereye gideceğiz? Hayvanlarımız da var. Toprak dağdan geliyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Başka gidecek yerimiz yok. Odanın birisini boşalttık. Evimizde çatlak bile yok. Her gün toprak geliyor." dedi.