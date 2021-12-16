Antalya'da 650 bin dolar dolandırıcılık yapan Çeçen çete çökertildi

Yabancı uyruklu 2 kişinin 150 bin dolarını çalan ve piyasa değeri 500 bin dolar olan kripto parayı gasbeden Çeçen uyruklu çetenin 6 üyesi yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcı çetesine yönelik operasyon düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tepe Mahallesi'ndeki bir villada ikamet eden yabancı uyruklu O.P.'den lüks cip, 50 bin dolar, 600 lira ve D.A.'dan piyasa değeri yaklaşık 500 bin dolar olan kripto para olarak bilinen 10 'Bitcoin' ile 100 bin dolar gasbedilmesi üzerine harekete geçti.

12 KİŞİLİK ÇEÇEN ÇETESİ ÇIKTI

Ekiplerin incelemesinde çalıntı cip park halinde bulundu. Gaspçıların, Çeçen Cumhuriyeti uyruklu 12 kişilik çete olduğunu tespit eden asayiş ekipleri, araştırmayı genişletti.

ŞAHISLARIN YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis, şüphelilerden G.M., S.A., C.M., R.K.'nin yurt dışına çıkış yaptığını, I.B. ve K.U.'nun Antalya'da, S.A. ile D.I.'nın İstanbul'da, D.A., F.K., S.R. ve A.P.'nin Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

6 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Belirlenen 5 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, Antalya ve Alanya'daki 6 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalarını sürdürüyor.