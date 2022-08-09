Kalbinde delik saptanan bebeğin her ay vurulması gereken aşılarını maddi sıkıntılar nedeniyle yaptıramayan aile, kızlarının hayatından endişe ediyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 yıl önce dünyaevine giren Emrah (36) ve Emine Aydemir (36) çifti, bir süre sonra bebek müjdesi yaşadı.

Hamilelik sürecini zor geçiren Emine Aydemir, 7'nci ayda bebeğini doğurdu.

9 ay önce prematüre dünyaya gelen Kumsal bebek, ilk 2 ayını kuvözde geçirdi.

Maddi sıkıntı nedeniyle aşılarını yaptıramadı

DHA'nın aktarımına göre, bir süre sonra bebeğin kalbinde delik olduğu tespit edildi. Her ay düzenli aşı olması gereken Kumsal bebeğin aşıları, ilk 6 ay düzenli vuruldu ancak ailenin yaşadığı maddi zorluk nedeniyle son 2 aydır yapılamadı.

Antalya'da 7 aylık doğan bebeğin kalbindeki delik büyüyor VİDEO

Kendisi büyüdükçe kalbindeki delik de genişliyor

Rahatsızlığı nedeniyle bağışıklığı düşük ve gelişimi zayıf olan Kumsal bebek, mikrop kapmaması için evden çıkarılmıyor. Kumsal büyüdükçe kalbindeki delik de genişlediği için sağlık durumuna göre 1 yaşından sonra ameliyat olabilecek.

"Kızımda herhangi bir hastalık olduğunu bilmiyordum"

Hamileliği sırasında çocuğunun down sendromlu olabileceğinin söylendiğini ancak buna rağmen dünyaya getirmekten vazgeçmediğini belirten Emine Aydemir, "Kızım Kumsal 7 aylık doğdu. Ağrım vardı, kontrol için gittik, bir anda doğuma aldılar. Kızımda herhangi bir hastalık olduğunu bilmiyordum. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra 'Çocuk nerede' diye sordum. Doktorlar yoğun bakımda ve solunum sıkıntısı olduğunu söyledi." dedi.

"Kumsal makineye bağlı yaşıyor"

Çok zor dönem geçirdiklerini anlatan Aydemir, "Kalbinde delik olduğunu bilmiyordum. Yoğun bakımda her gün gidip bakıyor, başında ağlıyordum. Çok zor bir şey. Bize 'Kalbinde delik var. Diğer çocuklara göre gelişimi çok yavaş' dediler. Çocuğum hastanede kaldı, beni taburcu ettiler. Kumsal makineye bağlı yaşıyor, aklım sürekli onda, uyuyamıyordum bile. Hastaneden çıktığında bağışıklığını güçlendirmek için aşıları, ilk 6 ay düzenli yaptırabildik. Devlet, bu aşıların ücretini karşılamıyor. Maddi güçlük nedeniyle son 2 ay yaptıramadık.

"Doktor tekrar yakalanırsa atlatamayacağını söyledi"

Doktor, kontrolde kalbindeki deliğin büyüyeceğini söyledi. Kumsal'ın ayrıca reflüsü var, her yediğini kusuyor. Kumsal virüs kaptı, bu nedenle yaptırmamız gereken iğneler var. Doktor, tekrar yakalanırsa atlatamayacağını söyledi." dedi.

"Her şeye hazırlıklı olun yaşamayabilir"

Kumsal'ın durumunu ilk öğrendiğinde ne yapacağını bilemediğini söyleyen baba Emrah Aydemir, "Kumsal ilk defa kuvözde kalırken gördüm. Durumunu sorduğumda doktor, bana 'Her şeye hazırlıklı olun, yaşamayabilir' dedi. İlk duyunca şok oldum, eşime bu durumu nasıl söyleyeceğimi düşündüm. Geçen ay rota virüsü kaptı. Tekrar virüs kapmaması için bizim bile çok yakın olmamamız gerekiyor. Evden dışarı çıkması zor." diye konuştu.

















