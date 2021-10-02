Antalya’da 7,5 ton sağlıksız gıda ele geçirildi

Bir depoda insan sağlığı açısından güvenli olmayan etiket ve faturasız 7,5 ton salça ve turşu piyasaya sürülemeden el konularak imha edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir depoda insan sağlığı açısından güvenli olmayan gıda üretiminin olduğu bilgisi aldı.

ETİKETSİZ VE FATURASIZ

Depoya gelen ekipler, üzerinde etiket bulunmayan faturasız, 2 bin 732 kg biber salçası, 2 bin 270 kg domates salçası, bin 960 salatalık turşusu ve 610 kg lahana turşusu tespit etti.

Antalya’da 7,5 ton sağlıksız salça ve turşu ele geçirildi VİDEO

İMHA EDİLDİ

Piyasaya sürülmeden ele geçirilen salça ve turşular, imha edilmek üzere tarım ilçe müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilere yönelik adli işlem başlatıldı.