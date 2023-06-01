Antalya'da 752 sonra komadan çıkan adam dolandırıcılara 10 bin lira kaptırdı Geçirdiği trafik kazasının ardından komaya girerek 752 gün sonra çıkan adam bilgisayar şifresini unutarak tamir ettirmek isterken dolandırıldı.

DHA

Yurt genelinde her geçen gün yeni bir dolandırıcılık olayı yaşanıyor.

Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen dolandırıcıların ağına düşen vatandaşların mağduriyetleri artıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ise yeni bir olay yaşandı.

Ağabeyiyle cep telefonu tamiri yapan 35 yaşındaki Semih Taşdemir, 2015'te motosikletle kaza geçirip, 2 yıl komada kaldı.

Bu sürede beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, 752 gün sonra komadan çıktı.

752 gün sonra mesleğine döndü

Yürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Semih Taşdemir, evine çarşaf içinde çıkarıldı.

Tedavi için gelen doktor ve fizyoterapistler, Taşdemir'in ayağa kalmayacağını söyledi.

Taşdemir, arkadaşının önerdiği fizyoterapistle 2 yıllık tedavinin ardından yürümeye başladı.

Hastaneden çıktığında parmaklarını dahi açamayan ve ellerini kullanmasına 'mucize' olarak bakılan Taşdemir, şimdi ise mesleğine geri döndü.

Bilgisayarını açtırmak istedi

Semih Taşdemir, geçen ay işi için kullandığı bilgisayarın şifresini unutunca çözüm bulmaya çalışırken, sosyal medyadan M.B. isimli kişinin mesaj atıp bilgisayarını açabileceğini, işlem karşılığında 250 lira istediğini, 1 haftada tamamlayacağını söylediğini belirtti.

"Sosyal medyada çözüm aradım ama bulamadım"

Taşdemir, M.B.'ye parayı gönderdiğini ve devamında yaşananları anlatarak şöyle dedi:

İş için kullandığım bilgisayarımın şifresini unuttum. Bunu açtırmak istedim. Birçok yol denedim, sosyal medyada çözüm aradım ama bulamadım.



Sonunda bir kişi bilgisayarı 250 lira karşılığında açabileceğini söyledi. İlk olarak inanmadım ancak devam ettim.



Bana açacağını söyleyip bekletmeye başladı. Ardından bana hazır metinler göndermeye başladı. Sanki sistemden gelmiş gibi metinler gönderip, para istemeye başladı.

"Benden sürekli para istemeye başladı"

Son ana kadar dolandırıldığını anlamadığını belirten Taşdemir şunları söyledi:

Sistemden bilgisayarın kilidini açacağını söyleyerek benden sürekli para istemeye başladı. Mesaj olarak gelen hazır metinlerde de bir miktar para yatırmam gerektiği, sonrasında paranın iade edileceği yazıyordu.



Ben de bu profesyonelce hazırlanmış, hazır metinlere inandım. Sürekli 'bilgisayar henüz açılmadı' diyerek beni oyaladı. Bu sırada da benden para istemeye devam etti.

"Parça parça yaklaşık 10 bin liraya yakın para gönderdim"

Dolandırıldığını anlayınca duruma üzüldüğünü ve polise şikayetçi olduğunu söyleyen Taşdemir sözlerine şöyle devam etti: