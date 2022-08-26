Antalya’da 8 aylık bebek, bir evin önüne bırakıldı

Antalya’da 8 aylık bebek, bir evin önüne bırakıldı

Bir evin önüne bırakılan 8 aylık bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bebeğin annesinin kimliği tespit edilirken, polis kadına ulaşmaya çalışıyor.

Antalya’nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5716 Sokak'taki müstakil evde oturan Mehmet Biçer (74) ile gelini Ebru Biçer, dün akşam bebek ağlaması duydu.

Bahçe kapısını açan Mehmet Biçer, bebek arabası içindeki erkek bebeği gördü.

Gelini ile bebeği alan Biçer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eşyaları da arabanın içindeydi

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arabasında poşet içinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartını buldu.

Bahçeye bırakılan Ayaz bebek, anne bulunana kadar devlet korumasında VİDEO

Bebeği kucağında sakinleştirmeye çalıştı

Zaman zaman ağlayan bebeği Ebru Biçer, kucağına alarak sakinleştirme çalıştı.

Aşı kartında yapılan incelemede ise bebeğin isminin yazılı olmadığı belirlendi.

Ekiplerin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu anlaşılan bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Annesi de belirlendi, aranıyor

Polis, daha sonra bebeğin kimlik bilgilerine ulaştı.

F.S. adlı kadına ait bebeğin, 8 aylık ve isminin de Cihan Ayaz Ç. olduğu tespit edildi.

Hastanede detaylı kontrolleri yapılan bebek, işlemleri sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA’nın haberine göre ekipler, bebeğin ailesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.