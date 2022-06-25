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- Antalya'da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi
Antalya'da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi
Antalya'da tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
- Haber Merkezi
- 25.06.2022 - 18:30
Kaçak içkiyle mücadele ülke genelinde hız kesmeden sürüyor.
Antalya'da kaçak içki operasyonunda kaçakçılara adeta darbe vuruldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından 'kaçak içkiye büyük darbe' sözleriyle duyurdu.
80.261 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Açıklamada, "Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı." denildi.