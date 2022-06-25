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    Antalya'da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi

    Antalya'da tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 18:30
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    Antalya'da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi

    Kaçak içkiyle mücadele ülke genelinde hız kesmeden sürüyor.

    Antalya'da kaçak içki operasyonunda kaçakçılara adeta darbe vuruldu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından 'kaçak içkiye büyük darbe' sözleriyle duyurdu.

    80.261 şişe kaçak alkol ele geçirildi

    Açıklamada, "Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı." denildi.

    Antalya da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi #1

    Antalya da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi #2


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