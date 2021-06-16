Antalya’da 86 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Aramalarda, çok sayıda tütün ve makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Konaklı Mahallesi’nde bir iş yerinde kaçak sigara satıldığını tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Satışın M.D. (40) isimli şahıs tarafından yapıldığını belirleyen ekipler, harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda 86 kilogram kaçak tütün, 55 bin 800 adet dolu makaron ve 803 bin adet boş makaron ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan M.D. hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Şahıs, savcılık talimatıyla serbest kaldı.