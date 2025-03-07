Antalya'da abartı egzoz kullanan sürücü 116 promil alkollü çıktı

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Şükrü Sözen Köprüsü girişinde seyreden Tofaş marka otomobil, abartılı egzozla çevreyi rahatsız etti.

Gürültü kirliliğine neden olan otomobil, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin gözünden kaçmadı.

116 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler aracı 1017 Sokak üzerinde durdurdu.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Mustafa M. Ü'nün 116 promil alkollü olduğu belirlendi.

İKİ İHLALDEN TOPLAM 18 BİN TL CEZA

Otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmak ve abartılı egzoz ile gürültü kirliliği oluşturmak suçlarından toplam 18 bin 534 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu. Otomobil, trafikten menedilerek yediemin otoparkına