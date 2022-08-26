Antalya'da acil görüşme bahanesiyle aldığı telefonla uzaklaştı

Kahvaltı yapan S.Ö.'nün telefonunu "Acil bir arama yapmam lazım" diyerek alan N.D., izini kaybettirdi. Daha sonrasında yakalanan N.D., S.Ö.'nün şikayetçi olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı.

Antalya'nın Yukarı Hisar Mahallesi'ndeki Şelale Caddesi üzerinde S.Ö. isimli vatandaş, börekçide oturuyordu.

O esnada S.Ö.'nün yanına gelen bir kadın, acil bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini belirterek telefonunu kullanıp kullanamayacağını sordu.

Kadın yürüyerek uzaklaştı

Telefon sahibinin telefonuyla görüşebileceğini söylemesi üzerine telefonu alan kadın, görüşme yapma bahanesiyle yürümeye başladı.

Durum emniyete bildirildi

Kadının bir süre sonra gözden kaybolmasının ardından S.Ö., telefonunun çalındığını belirterek emniyeti aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, telefon sahibinin aramasına rağmen ulaşamadığı kadına aynı numaradan telefonla ulaşarak olay yerine getirdi.





"Yürürken dalıp gittim"

Adının N.D. olduğu belirlenen kadın, özel bir görüşme yaptığını, bundan dolayı da yürürken dalıp gittiğini söyledi.

Kadının telefonun üzerindeki kabını değiştirip, kendi telefonunun kabını taktığı da dikkatlerden kaçmadı.

Telefon sahibi şikayetçi olmadı

Telefonunu alan S.Ö.'nün kadından davacı olmaması üzerine polis ekipleri, gerekli tutanağı hazırlayarak olay yerinden ayrıldı.

"Birden köşeyi dönüp kayboldu"

İHA'nın haberine göre; börek yediği sırada yanına gelen kadının telefondan bir mesaj göndereceğini belirterek telefonunu istediğini belirten S.Ö., "Telefonumu verdim. Mesaj yazdıktan sonra bir de arama yapacağını söyledi. Telefonla konuşarak yürümeye başladı. Birden köşeyi dönüp kayboldu." dedi.



