Antalya'da, adliye çıkışında eski kayınbiraderini vurdu

Eski eşini pompalı tüfekle kolundan yaralayan Onur D., yaralama davasının görülmesinin ardından adliye çıkışında eski kayınbiraderini bacağından vurdu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi İsmail Baha Sürelsan Caddesi’nde, saat 10.30 sıralarında, yaralama davasının görüldüğü adliye çıkışında silahlı saldırı yaşandı.

Saldırı, eski eşi Onur D. tarafından pompalı tüfekle kolundan yaralanan Güllü Akman, babası Süleyman Akman ve kardeşi Bilal Akman’ı hedef aldı.

Başka bir olaydan dolayı yaralı olduğu için adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Onur D., Bilal Akman'ı bacağından vurdu.

Silah sesini duyarak dışarı çıkan adliye polisi, Onur D.’ye teslim olma çağrısında bulundu.

YERE YATIRILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Onur D., yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri, bölgeyi şeritlerle kapatarak giriş çıkışları kapattı.

Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bilal Akman’ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KURŞUNLARDAN BİRİ, TİCARİ TAKSİYE İSABET ETTİ

Kardeşi yaralanan Güllü Akman, sinir krizi geçirip yerlere yattı. Öte yandan, saldırı sırasında sıkılan kurşunlardan birinin, olay yerinin yakınlarında bulunan ticari taksiye de isabet ettiği görüldü.

AVUKATLAR TESELLİ ETTİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bölge trafiğe açıldı. Olay sonrası adliye bahçesine alınan Güllü Akman ve kardeşi Kübra Akman, avukatlar tarafından teselli edildi.

“TANIKLIĞIM KABUL EDİLMEYİNCE DIŞARI ÇIKTIM”

Onur D.'nin annesi A.D. ise, "İçeride hiçbir gerginlik olmadı. Tanıklığım kabul edilmeyince dışarı çıktım." dedi.

Güllü Akman, eski eşi tarafından 30 Aralık 2021 tarihinde pompalı tüfekle kolundan yaralanmıştı.