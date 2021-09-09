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    Antalya’da adliyede polisten kaçmaya çalıştı, vatandaş çelme taktı

    Hırsızlık şüphelisi Tayfun İnce, Antalya Adliyesi’nde tuvalete gitme bahanesiyle kaçmaya çalıştı. İnce, adliye bahçesindeki bir vatandaşın çelme takmasıyla yakalandı.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 17:37
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    Antalya’da adliyede polisten kaçmaya çalıştı, vatandaş çelme taktı

    Antalya’da, hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan Tayfun İnce isimli bir şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Adliyesi’ne sevk edildi.

    Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen İnce, saat 15.00 sıralarında polis nezaretinde hakimliğe getirildiği sırada tuvalet ihtiyacı için izin istedi.

    Kelepçeleri çözülen İnce, bir anda kaçmaya başladı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Polisler İnce’yi yakalamak için koşarken, adliye bahçesinde bulunan bir vatandaş çelme takarak İnce’yi yere düşürdü.

    Yakalanan şahıs, çıkarıldığı hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya’da adliyede polisten kaçmaya çalıştı, vatandaş çelme taktı VİDEO

    Antalya’da adliyede polisten kaçmaya çalıştı, vatandaş çelme taktı #1

    Antalya’da adliyede polisten kaçmaya çalıştı, vatandaş çelme taktı #2

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