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- Antalya’da adliyede polisten kaçmaya çalıştı, vatandaş çelme taktı
Antalya’da adliyede polisten kaçmaya çalıştı, vatandaş çelme taktı
Hırsızlık şüphelisi Tayfun İnce, Antalya Adliyesi’nde tuvalete gitme bahanesiyle kaçmaya çalıştı. İnce, adliye bahçesindeki bir vatandaşın çelme takmasıyla yakalandı.
- DHA
- 09.09.2021 - 17:29
- Güncelleme : 09.09.2021 - 17:37
Antalya’da, hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan Tayfun İnce isimli bir şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen İnce, saat 15.00 sıralarında polis nezaretinde hakimliğe getirildiği sırada tuvalet ihtiyacı için izin istedi.
Kelepçeleri çözülen İnce, bir anda kaçmaya başladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polisler İnce’yi yakalamak için koşarken, adliye bahçesinde bulunan bir vatandaş çelme takarak İnce’yi yere düşürdü.
Yakalanan şahıs, çıkarıldığı hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya’da adliyede polisten kaçmaya çalıştı, vatandaş çelme taktı VİDEO