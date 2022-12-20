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    Antalya'da ağaç keserken 70 metrelik uçurumdan yuvarlanıp öldü

    Manavgat ilçesinde, ağaç kestiği sırada dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan düşen Nail Avcı (42), yaşamını yitirdi.
    • 20.12.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 16:44
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    Antalya'da ağaç keserken 70 metrelik uçurumdan yuvarlanıp öldü

    Antalya'da Manavgat'a bağlı Yukarı Işıklar Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında ağaç kesen Nail Avcı, bastığı kaya parçasının kayması sonucu uçurumdan yuvarlandı.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Avcı'nın bulunduğu bölgeyi drone ile tespit edebildi.

    70 metrelik uçurumdan inen ekipler, ulaştıkları Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    İnceleme başlatıldı

    Nail Avcı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından alınarak morga götürüldü.

    DHA'nın aktardığına göre olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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