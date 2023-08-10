Antalya'da ailesi daire talebini reddedince balkona çıktı: Ecel terleri döktürdü Babasının dairelerinden birinin tapusunu üzerine isteyen genç kadın, talebi reddedilince çılgına döndü. Ailesini ikna etmek için intihar teşebbüsünde bulunan kadın için ekipler uzun süre dil döktü.

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İHA

Antalya’da hareketli dakikalar yaşandı.

Dün Kepez ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, katlı apartmanın en üst katındaki dairede korku dolu anlar yaşandı.

Yaklaşık 1 aydır ailesiyle birlikte yaşayan 30 yaşındaki Serpil K., babasının sahip olduğu dairelerden birisinin tapusunun kendi üzerine yapılmasını isteyip ayrı yaşamak istediğini söyledi.

İntihar teşebbüsünde bulundu

Babasının bu talebini kabul etmemesi üzerine öfkelenen Serpil K., ailesinin yaşadığı apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkonuna çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Genç kadının balkon parmaklıklarına tutunarak aşağı sarktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Uzun süre dil döktüler

İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkonun altına şişme yatak açarken, polis de trafiği araç ve yaya trafiğine kapattı.

Serpil K.'nin yanına giden polis ekipleri genç kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü.

Çevredekiler merakla izledi

Zaman zaman gözyaşı döken genç kadın, yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından ikna edilip bulunduğu yerden balkonun iç kısmına alındı.

Olayı heyecanla takip eden çevredekiler ise polis ekiplerini alkışladı.

Apartmandan aşağı indirilen genç kadın, kontrol için ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.