Antalya'da ailesine hediye gönderen genç, kazada can verdi

Kente tatil için gidip bir işe giren genç, ilk maaşı ile babasına hediye yolladı. Geçirdiği trafik kazasında yanarak hayatını kaybeden gencin babası 'Hediyeni beklerken cenazen geldi' diyerek ağladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobille ilerleyen 24 yaşındaki Ömer Faruk Nalbant korkunç bir kaza geçirdi.

Atatürk Caddesi'nde yaşanan olayda, kontrolü kaybedilen 77 ED 077 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak alev aldı.

Yangında hayatını kaybetti

Otomobilden çıkamayan Nalbant, yangında yaşamını yitirdi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın aktarımına göre, Nalbant'ın tatil için Antalya'ya geldiği ve bir kafede part-time çalıştığı belirtildi.

İlk maaşı ile babasına hediye gönderdi

Nalbant'ın ayrıca kaza öncesi babasını arayıp, ilk maaşı ile kendisine hediye aldığını ve kargoya verdiğini söylediği öğrenildi.

"Oğlum, hediyeni beklerken cenazen geldi"

Otopsi sonrası Nalbant'ın cenazesi, memleketi Yalova'ya gönderildi.

Nalbant için Çiftlikköy ilçesi Sahil Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede gözyaşı döken baba Nadir Nalbant, "Oğlum, hediyeni beklerken cenazen geldi" dedi. Nalbant'ın cenazesi, Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada görgü tanıkları, polisteki ifadelerinde 2 aracın yarışı sırasında kazanın yaşandığını söyledi.

































