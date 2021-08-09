Antalya'da akrabalarına yardım ederken kendi evini yangında kaybetti

Saraçlı Mahallesi’nde çıkan yangınları söndürmek için akrabalarının yardımına koşan İbrahim Güven, alevlerin ikamet ettiği Kalemler Mahallesi’ne sıçraması ile kendi evini ve hayvanlarını kaybetti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada orman yangınları, bölgedeki halkı hem maddi hem manevi zarara uğrattı.

Yangına ilk gün gece saat 01.30 sıralarında yakalanan Saraçlı Mahallesi’nde, birçok evin yanmasının yanı sıra binlerce hayvan telef oldu.

Mahallede ekili tarım alanları, hayvanların yemleri ve samanları kül oldu. Bölgede yaşayan İbrahim Güven (50), alevler bölgeye gelmeden önce Kalemler Mahallesi’ndeki yangınları söndürebilmek için kuzeninin yardımına koştu.

Burada yangına müdahale ederken, yeğeninden Kepez Beleni’nde yangın çıktığını öğrenince yangının kendi mahallesine gelmesinden korkarak ilçe merkezindeki çocuklarına durumu haber verdi.

Haberi alan Güven’in çocukları mahalleye geldiğinde ise korkulan oldu.

120 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YANARAK CAN VERDİ

Alevlerin arasında kalan evden 80 yaşındaki dedeyi çıkarabilen Güven’in çocukları, hayvanları kurtaramadan bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Güven’in evi yangın da kül olurken, 120 küçükbaş hayvan da yanarak can verdi.

Bir süre sonra eve gelen Güven ise babasının kurtulduğuna şükrederken, hayvanlarının telef olması ve evinin yanması karşısında büyük üzüntü yaşadı.

“ORAYI KURTARACAĞIM DERKEN KENDİ EVİM YANDI”

Yeğenlerinin “Dayı bizi kurtar.” diye telefon ettiğini ve Kalemler Mahallesi’ne gittiğini belirten Güven, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Oraya akrabalarıma yangına yardıma gitmiştim. Ben orayı kurtaracağım derken kendi evim yandı. Akşama yangın kendi evime geldi.

Ben orada yardım ederken yeğenlerim, 'Dayı 10 dakika önce Kepez Beleni’nde yangın başlamış’ haberini söylediler. Ben hemen yola çıktım. Çünkü yangının oradan mahalleme geleceğini tahmin ediyordum. Orada başladıktan sonra yangın kesin benim evime gelirdi.





“TEK ŞÜKRÜM BABAMIN KURTULMASI”

Çocuklarım benden önce geldi ancak dedelerini kurtarabildi. Koyunlarımı kurtaramadı. Hayvanlarım gitti. Ben geldiğimde evim alevler içindeydi. Yetişemedim. Beni en fazla üzen koyunlarımın ve köpeğimin yanması oldu. 120 hayvanım yandı. Ne diyeyim. Tek şükrüm babamın kurtulması.





“KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ YAPARLARSA ÇOK MUTLU OLURUZ”

Benim her şeyim hayvanlarımdı. Küçükbaş hayvan desteği yaparlarsa çok mutlu oluruz. En azından evimizin yandığını bir nebze olsa unuturuz.”

Ümmü Güven ise tüm emeklerinin kaybolup gittiğini, gördüğü manzara karşısında ciğerlerinin yandığını söyledi.