Antalya'da alacak verecek meselesinde öldürülen kadının yakınları: Borcu yoktu Alacak verecek meselesinde tabancayla öldürülen inşaat şirketi sahibinin yakınları, borcu olmadığını, kaçan saldırganın aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında bir kadın cinayeti yaşandı.

Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda meydana gelen kavgada bir kadın hayatını kaybetti.

İş yerine gelen 45 yaşındaki Yılmaz Fahrioğlu, alacak meselesinden tartıştığı 40 yaşındaki Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

Yaralı kadın hayatını kaybetti

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Yakınları cenazesini aldı

Zehra Çatal'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından morgdan alındı.

Zorla para almaya çalıştığı ifade edildi

Çatal'ın iddia edildiği gibi borcu olmadığını belirten yakınları, Yılmaz Fahrioğlu'nun aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü.

Şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor

Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını devam ettiriyor.