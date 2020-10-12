Antalya'da alakır alası avlayanlara 3 bin 500 TL para cezası kesildi

Endemik balık türleri arasına giren Alakır alasını avlayanlar, cezadan kurtulamadı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Beydağları'ndan doğup Akdeniz'e inen Alakır Nehri'nde 2014 yılında endemik bir balık türü keşfedildi.

'Alakır alası' olarak adlandırılan bu balık, keşfedildiği dönemde bilim dünyasının en şaşırtıcı ve etkileyici 20 hayvan türünden biri olarak seçildi.

ALAKIR ALASI AVLAYAN İKİ KİŞİYE PARA CEZASI

Dünyada sadece Alakır Nehri'nde yaşayan Alakır alasını avlayan iki kişiye, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince para cezası uygulandı.

14 Alakır alasını avlayan kişilere, 1750'şer lira ceza kesildi.

ALAKIR ALASININ GÖRÜNÜŞÜ

Tüm balık türleriyle karşılaştırılan söz konusu yeni balık türü İngilizce "Alakır trout" olarak biliniyor.

Vücudu yeşilimsi ve gümüşi renkte olan balığın üzerinde siyah ve kırmızı benekler bulunuyor.

Alakır alası ile ilgili çalışmalar, uluslararası bilimsel dergilerde yayınlandı.