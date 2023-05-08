Antalya'da alkol alıp bir kişiyi yaraladı bir kişiyi de öldürdü: Komşusuna sarılıp seni seviyorum dedi Alkollü olduğu belirlenen adam, bir kişiyi silahla vurarak öldürdükten sonra evine giderek kendi karısını 2 ayağından vurdu. Şüpheli şahıs, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra teslim oldu.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde Ali Aktaş’ın oturduğu evin önün gelen Mustafa Ç., konuşmak için aşağıya çağırdı.

Bu sırada Mustafa Ç., Ali Aktaş’a yanında getirdiği tabanca ile 1 el ateş etti.

Kurşunun kalbine isabet ettiği Ali Aktaş olduğu yere yığılıp kalırken, Mustafa Ç. olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Ali Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Yayla Mahallesi'ndeki evine gelen Mustafa Ç., tartıştığı karısını ayaklarından vurdu.

Şüpheli koca teslim oldu

Silahı karısının yanında bırakarak evden ayrılan Mustafa Ç., bir süre sonra yaya olarak gittiği Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim oldu.

Komşusu olay yerine koştu

Mustafa Ç.’nin ayaklarından vurduğu karısı R.Ç.'nin yardımına, ilk olarak aynı apartmanda oturan ve silah sesini duyunca apartman koridoruna çıkan komşuları Hüseyin Koyuncu koştu.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Koyuncu, kanlar içerisindeki kadını görünce 112’yi arayarak ambulans isterken, bir taraftan da ayaklarına tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı.

R.Ç., 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan R.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Komşusuna 'Seni seviyorum' deyip gitti

Kendisi de büyük depremi yaşayan Mustafa Ç.'nin apartman komşusu Hüseyin Koyuncu, şu ifadeleri kullandı: