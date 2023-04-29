Antalya'da alkollü otomobil sürücüsü direksiyon başında sızdı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakoluna bağlı yaya devriyesi ekipleri trafikte hareket etmediğini fark ettikleri sürücüye yaptıkları alkol kontrolünde alkollü olduğunu belirledi.

İHA

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin ülke huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakoluna bağlı yaya devriyesi çevreyi denetlerken akıllara durgunluk veren bir manzarayla karşılaştı.

Trafiğin en yoğun olduğu zamanda yeşil ışık yanmasına rağmen 07 ADL 08 plakalı hafif ticari aracın harekete etmediğini fark etti.

üzerine aracın başına geldiğinde araç sürücüsünün araç içerisinde sızıp kaldığını gördü.

Sürücünün alkollü olduğu belirlendi

Sürücüyü araçtan çıkartıp yol güvenliğini alan yaya devriyesinin anonsu üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü güçlükle oturduğu yerden kaldırıp yol kenarına getirdi.

Nurettin Başkara isimli araç sürücüsünün alkol kontrolünde 3,45 promil alkollü olduğu, ayrıca ehliyetinin olmadığı belirlendi.

"İçiyorsam sebebi var"

Trafik polislerinin alkollü olarak araç kullanmaması gerektiğini söylemesi üzerine ceza yazmamaları için dil dökmeye başlayan Nurettin Başkara, “İçiyorsam sebebi var. Benim hayvanım balkondan düştü. Ben 11 bin lira onun için para harcadım” dedi.

"Ben dünyayı çözdüm ama dünya beni çözemedi"

Görüntü alan basın mensubuna ’Sorun benim sorunum, niye çekiyorsun?' diyerek tepki gösteren Nurettin Başkara, “Benim ailevi sorunlarım var. Benim hayatım boyunca çözemediğim sorunlar. Ben dünyayı çözdüm ama dünya beni çözemedi.” diye konuştu.

25 bin 521 TL para cezası

Trafik ekipleri 3. kez alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlenen Nurettin Başkara’ya alkollü araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine alkollü kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL ve aracın muayenesinin olmamasından dolayı 951 TL olmak üzere toplam 25 bin 521 TL para cezası uygulandı.

Başkara, polis tarafından polis merkezine götürülürken, kullandığı araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.