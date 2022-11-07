Petrol
98.47
-0.10%
Euro
18.5632
0.39%
Dolar
18.5749
0.05%
Altın
1.003
-0.09%
Borsa
4331
2.71%
Bitcoin
388.950
-2.03%
BTXN Coin
10.12
-2.78%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Antalya'da alkollü sürücü alkollü yayaya çarptı

    Alkollü otomobil sürücüsü yol kenarındaki adama çarptı. Kazada ağır yaralanan yayanın da alkollü olduğu belirlendi.
    • 07.11.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 17:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da alkollü sürücü alkollü yayaya çarptı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 karayolu üzerinde seyir halindeki Yunus K'nin kullandığı otomobil, yolda yaya olarak bulunan Görkem Ö'ye çarptı.

    Kazada ağır yaralanan Görkem Ö., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kaza yerini aracıyla terkeden Yunus K, jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

    Sürücü ve yaya alkollü çıktı

    Otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 1.29 promil alkollü olduğu belirlenirken, hayati tehlikesi bulunan Görkem Ö’nün de 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Alkollü yaya aracını yeni park etti

    Görkem Ö’nün, kazanın meydana geldiği yerin yakınında aracını yol üzerine park ederek aşağıya indiği ve bu sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.

    Sürücüye cezai işlem uygulandı

    İHA'nın haberine göre, alkollü sürücüye bin 823 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 6 aylığına el konuldu.

    Antalya da alkollü sürücü alkollü yayaya çarptı #1

    Antalya da alkollü sürücü alkollü yayaya çarptı #2


    Fatih Erbakan yeniden genel başkan seçildi
    Gündem

    Fatih Erbakan yeniden genel başkan seçildi

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu!
    Medya

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 7 Kasım 2022 puan durumu!

    Görüş Bildir