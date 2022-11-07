Antalya'da alkollü sürücü alkollü yayaya çarptı

Alkollü otomobil sürücüsü yol kenarındaki adama çarptı. Kazada ağır yaralanan yayanın da alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 karayolu üzerinde seyir halindeki Yunus K'nin kullandığı otomobil, yolda yaya olarak bulunan Görkem Ö'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan Görkem Ö., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerini aracıyla terkeden Yunus K, jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Sürücü ve yaya alkollü çıktı

Otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 1.29 promil alkollü olduğu belirlenirken, hayati tehlikesi bulunan Görkem Ö’nün de 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü yaya aracını yeni park etti

Görkem Ö’nün, kazanın meydana geldiği yerin yakınında aracını yol üzerine park ederek aşağıya indiği ve bu sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.

Sürücüye cezai işlem uygulandı

İHA'nın haberine göre, alkollü sürücüye bin 823 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 6 aylığına el konuldu.