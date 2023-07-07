Antalya'da alkollü sürücü dehşeti! 5 kişi yaralandı Seyir halindeyken arkadan çarpılması sonucu takla atan aracın içerisinde 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan diğer sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Alanya'dan Antalya istikametine seyir halindeki Alim Y.'nin kullandığı 31 UY 021 plakalı otomobile, aynı istikamette ilerleyen Ömer A. idaresindeki 07 AIS 123 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Otomobil, çarpmanın şiddetiyle çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla attı ve yol ortasında ters döndü. Ters dönen otomobilde ise can pazarı yaşandı.

Sürücü, aracın altından zor çıkartıldı

Otomobildeki anne ve 3 çocuğu vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, aracın altında sıkışan otomobil sürücüsü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibinin uzun süren çalışması sonucunda çıkarılabildi.

5 yaralı tedavi altında

Kazanın ardından olay yerine trafik, polis, itfaiye kurtarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Alim Y., Sevilay Y., Ayşe Y., Kübra Y. ve Yunus Ekrem Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Alkollü olduğu öğrenildi

Önündeki otomobile arkadan çarparak kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü Ömer A.'nın yapılan kontrolünde 1,18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Trafik ekipleri alkollü sürücüye ilk defa alkol promil limitini aşmasından dolayı 4 bin 64 TL para cezası uygularken, ehliyetine de 6 ay süreyle el koydu. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.