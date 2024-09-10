Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Selinus Sahili’nde ilerleyen otomobil sürücüsü, Cumhuriyet Mahallesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürüklenmeye başlayan araç, o sırada cadde üzerinde ilerleyen M.Ö. idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü M.Ö. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan G.T. yaralandı.
Otomobil sürücüsü ise otomobilini olay yerinde bırakıp firar etti.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAKALANAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
İlk müdahalesi burada yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazadan sonra aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücünün T.Ö. olduğunu tespit etti.
Kısa sürede yakalanan T.Ö.’nün 0,65 promil alkollü olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış