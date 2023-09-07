Antalya'da alkollü sürücü, kaza yapan motosikletliye yardım ederken yakalandı Kazazedenin yardımına koşmasının ardından olay yerinden ayrılırken kazaya neden olan kadın sürücü, ekipler tarafından fark edildi. Bunun üzerine yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücüye ceza yağdı.

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İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü kaza yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kazayı gören bir kadın sürücü de yardıma koştu.

Olay yerine gelen ekipler, yardıma koşan kadının giderken trafiği tehlikeye düşürdüğünü fark etti.

Araç plakasına ceza yazmaya hazırlanan ekipler, aynı yoldan geri gelen sürücüyü görünce durdurdu.

"Böyle bir hakka sahip değilsiniz"

Kadına belgeleri soruldu ve alkol kontrolü yapmak istendi.

Trafik polisinin sürücü belgesini istemesi üzerine adının Damla Y. olduğu belirlenen sürücü, "Kanunen böyle bir hakka sahip değilsiniz. Durup dururken benden belge isteyemezsiniz." diyerek alkolmetreye üflemek istemedi.

Alkollü çıktı

Trafik polislerinin alkometreyi üflemesi konusundaki ısrarına da itiraz ederek uzun süre direnen sürücü, çağırdığı arkadaşının gelmesinin ardından alkometreyi üfledi.

0.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün, daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi.

21 bin TL ceza uygulandı

Trafik ekipleri, sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 5 bin 96 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 21 bin 576 TL para cezası uyguladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)