Antalya'da alkollü sürücü polisi tehdit etti

Dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü Nazif Bedir, polise, "Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım" dedi.

Dün gece saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis, 07 ERM 17 plakalı otomobiliyle dışarı çıkan Nazif Bedir'i durdurmak istedi.

Polisin siren ve megafonla uyardığı Bedir, durmayıp yola devam etti.

KOVALAMACAYLA YAKALANDI, TEHDİTLER SAVURDU

Uzun süreli kovalamacının ardından Bedir, 1327 Sokak ile 1321 Sokak kesişiminde durduruldu. Polise küfredip tehditte bulunan Bedir, sürücü belgesini ve ruhsatını da vermek istemedi.

"HESABINI SORACAĞIM"

Bedir, işlem yapmak isteyen polis memuruna, "Gözlerimin içine iyi bak. Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım" dedi.

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ALKOLLÜ ÇIKTI: 15 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrolde 2.23 promil alkollü olduğu belirlenen Bedir'e, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’, ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek’, ‘maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamak’tan 15 bin TL ceza uygulandı.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Bedir’in otomobili de otoparka çekildi. Olay anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.