Polis ekiplerinden kaçan ve daha öncede alkol nedeniyle ehliyetini yakalattığı tespit edilen sürücü, yine alkollü yakalanınca, "Annem duyarsa beni mahvedecek" dedi.

Antalya’da trafik magandası genç otomobil sürücüsü, abartılı egzos kullanımıyla çevreye rahatsızlık vererek polis ekiplerini peşine taktı.

Belirli noktaları kapatan trafik polisleri, çevreye rahatsızlık veren aracı tespit etti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden takip edilen araç, Alaiye Caddesi üzerinde polis tarafından durdurulmak istendi.

Şüpheli kıskıvrak yakalandı

Peşine takılan ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü bir anlık manevra ile kaçmaya çalıştı.

Ekipleri atlatmak isteyen genç sürücü, yaklaşık 200 metre ileride polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Antalya'da alkollü yakalan genç: Annem duyarsa beni mahvedecek VİDEO

Sürücü alkollü çıktı

Otomobil sürücüsü Tunahan B. ve yanında bulunan arkadaşı Soner Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar esrar bulundu.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen sürücü Tunahan B’nin daha önceden alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesini yakalattığı öğrenildi.

"Annem duyarsa beni mahvedecek"

Gözaltına alınan Tunahan B.'ye polis ekiplerinin neden kaçtığını sorması üzerine verdiği cevap ise pes dedirtti. Tunahan B., "Ehliyetim yoktu. O yüzden kaçtım ağabey. Araba annemin üzerine kayıtlı. Duyarsa beni mahvedecek." ifadelerini kullandı.

Araca cezai işlem uygulandı

İHA'nın haberine göre, sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma, 'Dur' ihtarına uymama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi kural ihlallerinden 10 bin 500 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Aracın ise trafikten men edilerek otoparka çekildiği belirtildi.